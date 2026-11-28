Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 фигуристка Алина Горбачёва выступила с произвольной программой на этапе Гран-при ISU в Японии. В прокате она исполнила двойной аксель, сольный тройной флип, допустила падение при исполнении твиззла, сделала тройной риттбергер, упала с каскада тройной лутц – тройной тулуп, коснулась льда рукой во время комбинации тройной лутц – двойной аксель – ойлер — двойной сальхов, приземлила сольный тройной сальхов. По сумме двух программ она получила от судей 193,87 балла и заняла промежуточное третье место.

Ранее с произвольной программой из россиянок выступила Аделия Петросян, в прокате она упала с двух прыжков. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этапа Гран-при в Японии.