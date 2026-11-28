Фото: реакция Алины Горбачёвой на оценку после произвольной на этапе Гран-при ISU в Токио

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 фигуристка Алина Горбачёва выступила с произвольной программой на этапе Гран-при ISU в Японии. В прокате она исполнила двойной аксель, сольный тройной флип, допустила падение при исполнении твиззла, сделала тройно риттбергер, упала с каскада тройной лутц – тройной тулуп, коснулась рукой на комбинации тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, приземлила тройной сальхов. По сумме двух программ Алина получила от судей 193,87 балла, на момент написания новости она занимает промежуточное четвёртое место.

«Чемпионат» предлагает посмотреть на реакцию Горбачёвой на полученную оценку.

Фото: Кадр из трансляции