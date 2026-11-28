Горбачёва заняла пятое место на этапе ГП ISU в Японии, Петросян — 7-е. Син Чжи А победила

Бронзовый призёр чемпионата России — 2025 фигуристка Алина Горбачёва заняла пятое место на заключительном этапе серии Гран-при ISU в Японии. По сумме двух программ она получила от судей 193,87 балла.

Победительницей соревнований стала корейская спортсменка Син Чжи А, она набрала 219,02 балла. Второе место заняла японка Монэ Тиба с результатом 214,57 балла. Тройку призёров замкнула ещё одна представительница Кореи Ён Ю (199,99). Трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян расположилась