Сегодня, 28 ноября, в Токио завершился заключительный этап Гран-при ISU сезона-2026/2027 среди женщин. По его итогам в этой дисциплине определился список участниц финала международной серии Гран-при, который пройдёт с 10 по 13 декабря в Китае. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком фигуристок, отобравшихся в финал Гран-при в женском одиночном катании.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU – 2026. Женское одиночное катание, список участниц

Мао Симада (Япония);

Александра Трусова (Россия);

Монэ Тиба (Япония);

Ами Накаи (Япония);

Нина Петрыкина (Эстония);

Анастасия Губанова (Грузия).

Ранее стали известны участники финала Гран-при в спортивных парах и танцах на льду.