Стал известен состав участниц финала Гран-при ISU — 2026, Александра Трусова в их числе
Сегодня, 28 ноября, в Токио завершился заключительный этап Гран-при ISU сезона-2026/2027 среди женщин. По его итогам в этой дисциплине определился список участниц финала международной серии Гран-при, который пройдёт с 10 по 13 декабря в Китае. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком фигуристок, отобравшихся в финал Гран-при в женском одиночном катании.
Фигурное катание. Финал Гран-при ISU – 2026. Женское одиночное катание, список участниц
- Мао Симада (Япония);
- Александра Трусова (Россия);
- Монэ Тиба (Япония);
- Ами Накаи (Япония);
- Нина Петрыкина (Эстония);
- Анастасия Губанова (Грузия).
Ранее стали известны участники финала Гран-при в спортивных парах и танцах на льду.