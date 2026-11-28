Американские фигуристы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко, выступающие в танцах на льду, поделились впечатлениями от серебра этапа Гран-при ISU в Токио, Япония. В сумме за обе программы спортсмены получили от судей 196,88 балла. Полученный результат позволил дуэту квалифицироваться в финал международной серии Гран-при.

Каррейра: Мы довольны тем, как выступили сегодня. Как сказал Вадим (Колесник — победитель соревнований в танцах на льду. — Прим. «Чемпионата»), мы постоянно держали в уме финал Гран-при, нервничали немного больше обычного. Мы хотели показать хорошую программу, поэтому это ощущалось как очень выверенный прокат. Казалось, в нём немного не хватало магии и той особенной атмосферы. Но в целом, я думаю, мы сделали свою работу, так что мы довольны.

Пономаренко: Очень трудно не зацикливаться на результате, когда ты так близок к финалу и он был у тебя на ладони. Поэтому мы очень рады, что смогли справиться с давлением, но у нас есть куда больше потенциала.

Мы надеемся добавить больше магии по ходу сезона и просто продолжать усердно работать. Я думаю, этот результат — свидетельство той тяжёлой работы, которую мы проделали за последние несколько недель после Франции, и мы с нетерпением ждём новых тренировочных дней, — приводит слова фигуристов Golden Skate.