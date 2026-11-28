Испанский танцевальный дуэт Оливия Смарт/Тим Дик поделился впечатлениями от участия в заключительном этапе международной серии Гран-при в Токио, Япония. В сумме за обе программы фигуристы получили от судей 186,47 балла, что позволило стать бронзовыми призёрами.

Смарт: Мы с Тимом очень гордимся и благодарны за всё, что нам довелось пережить в сегодняшнем и вчерашнем выступлениях. Мы воспринимаем оба проката на этом турнире как большой урок для нас обоих.

У нас всё ещё есть большой запас для роста в обеих программах, а также в оставшейся части сезона. Мы почувствовали, что здесь мы сделали шаг вперёд по сравнению с нашим Гран-при в Китае. Внесли много изменений, придерживались их и сделали свою работу. Мы завершаем турнир с гордостью и радостью. Но у нас обоих ещё осталось немного огня, потому что мы знаем, что способны на гораздо большее. Нам просто нужно время, а также больше доверять себе и верить в себя.

Дик: Ещё вчера, в ритм