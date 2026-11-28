Бронзовый призёр чемпионата России — 2025 фигуристка Алина Горбачёва высказалась о своём прокате произвольной программы на этапе Гран-при ISU в Токио, Япония. Спортсменка допустила два падения — с каскада и во время исполнения твиззла. За две программы она получила 193,87 балла и заняла итоговое пятое место.

«Мне тяжело полноценно оценить обе программы и свои ощущения, потому что я очень разочарована прокатом произвольной. На тренировке получалось вполне неплохо, поэтому, наверное, не справилась с нервами. Это особенно грустно, потому что чувствую, что потеряла много баллов», – приводит слова Горбачёвой Golden Skate в социальной сети Х.