Бронзовые призёры чемпионата мира — 2016 американские фигуристы Эмилия Зингас и Вадим Колесник, выступающие в танцах на льду, высказались о победе на этапе Гран-при ISU в Японии. Ранее спортсмены выиграли турнир в США.

Эмилия: Мы очень довольны сегодняшним выступлением. Было немного волнительно, потому что на кону стоял выход в финал Гран-при, старались показать себя как можно лучше. Рада проделанной сегодня работе. Вновь стоять на вершине пьедестала ощущается очень здорово. Уверена, сегодня эмоции будут такими же яркими, как после Skate America. Даже, наверное, тут это будет более осознанно: на этапе в США всё было больше по инерции, как-никак первый старт сезона. Но, как вы, наверное, заметили по моему празднованию сегодня, мы очень рады, что получилось показать здесь два качественных проката и получить такие оценки.

Вадим: Мне кажется, мы сегодня сделали своё дело. Это было не лучшее наше выступление на все 100%, но всегда есть над чем работать, — приводит слова фигуристов Golden Skate в социальной сети Х.