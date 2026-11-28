Син Чжи А повысили оценку за ПП на этапе Гран-при в Японии после окончания соревнований

Корейской фигуристке Син Чжи А повысили оценку за произвольную программу на этапе Гран-при ISU в Японии после окончания соревнований. Спортсменка стала победительницей турнира в Токио.

Изначально судьи не зачли фигуристке бонусные надбавки за исполнение прыжков во второй половине программы. После пересмотра она получила почти два дополнительных балла – её оценка за произвольную программу поднялась со 143,71 балла до 145,53; сумма за две программы составила 220,84.

Второе место на этапе Гран-при в Токио заняла японка Монэ Тиба, тройку призёров замкнула ещё одна кореянка Ён Ю. Также на турнире выступили россиянки: Алина Горбачёва стала пятой, Аделия Петросян — седьмой.