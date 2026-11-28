Фото: реакция Дикиджи и Татаурова на оценки после ПП на Гран-при ISU в Японии

Чемпион России 2025 года по фигурному катанию Владислав Дикиджи выступил с произвольной программой на этапе Гран-при ISU в Японии. В прокате он исполнил четверной лутц, коснулся рукой льда во время исполнения четверного флипа, приземлил в степ-аут четверной сальхов, на минус выполнил каскад четверной сальхов – двойной тулуп, приземлил комбинацию тройной аксель — ойлер — тройной сальхов — двойной аксель, исполнил сольный тройной аксель на минус. По сумме двух программ он получил от судей 250,22 балла и занял промежуточное второе место.

«Чемпионат» предлагает посмотреть на реакцию Дикиджи и его тренера Олега Татаурова на выставленную оценку.

Фото: Кадр из трансляции