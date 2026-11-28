Чемпион России 2026 года, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник выступил с произвольной программой на этапе Гран-при ISU в Токио. В прокате он на минус исполнил четверные флип и риттбергер, приземлил в степ-аут четверной лутц и коснулся рукой льда, сделал каскад четверной сальхов – тройной тулуп, комбинацию тройной аксель – двойной аксель – ойлер – тройной сальхов, сделал тройной аксель. По сумме двух программ он получил от судей 253,11 балла и занял промежуточное второе место.

Ранее с произвольной программой из россиян выступил Владислав Дикиджи, он несколько раз ошибся в прокате и набрал по сумме двух программ 250,22 балла. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира в Японии.