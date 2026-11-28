Японская фигуристка Монэ Тиба прокомментировала прокат произвольной программы на заключительном этапе Гран-при ISU в Японии. Спортсменка лидировала после короткой программы, однако в итоговом положении оказалась второй с результатом 214,57 балла.

«Сегодня я разочарована лутцем, но, учитывая моё текущее физическое состояние и все обстоятельства вокруг меня, думаю, мне удалось вернуть концентрацию после падения и кататься в своём стиле до самого конца. Оглядываясь назад, я чувствую, что значительно продвинулась по сравнению с прошлым годом.

Думаю, с самого начала я старалась быть очень осторожной и точной. Я хотела кататься комфортно, одновременно следя за тем, чтобы всё правильно исполнить. Сегодня была небольшая борьба между желанием выразить себя, показать каждую деталь красиво и нервозностью, из-за которой было трудно вложить в ноги достаточно силы», — приводит слова Тибы Golden Skate.