Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин выиграл заключительный этап Гран-при ISU в Токио, Япония. По сумме двух программ он получил от судей 305,31 балла.
Второе место занял представитель Франции Кевин Эймоз с результатом 270,49 балла. Тройку призёров замкнул Лукас Бричги из Швейцарии (266,02).
Чемпион России 2026 года Пётр Гуменник занял шестое место (253,11), ещё один победитель чемпионата России Владислав Дикиджи – седьмое (250,22).
Фигурное катание. 6-й этап Гран-при ISU, Токио, Япония. Мужчины, итоговые результаты
1. Илья Малинин (США) — 305,31 балла.
2. Кевин Эймоз (Франция) — 270,49.
3. Лукас Бричги (Швейцария) — 266,02.
4. Даниэль Грассль (Италия) — 262,86.
5. Рио Наката (Япония) — 258,05.
6. Пётр Гуменник (Россия) — 253,11.
7. Владислав Дикиджи (Россия) — 250,22.