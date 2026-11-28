Малинин выиграл этап Гран-при ISU в Токио, Гуменник — шестой, Дикиджи — седьмой

Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин выиграл заключительный этап Гран-при ISU в Токио, Япония. По сумме двух программ он получил от судей 305,31 балла.

Второе место занял представитель Франции Кевин Эймоз с результатом 270,49 балла. Тройку призёров замкнул Лукас Бричги из Швейцарии (266,02).

Чемпион России 2026 года Пётр Гуменник занял шестое место (253,11), ещё один победитель чемпионата России Владислав Дикиджи – седьмое (250,22).

Фигурное катание. 6-й этап Гран-при ISU, Токио, Япония. Мужчины, итоговые результаты

1. Илья Малинин (США) — 305,31 балла.

2. Кевин Эймоз (Франция) — 270,49.

3. Лукас Бричги (Швейцария) — 266,02.

4. Даниэль Грассль (Италия) — 262,86.

5. Рио Наката (Япония) — 258,05.

6. Пётр Гуменник (Россия) — 253,11.

7. Владислав Дикиджи (Россия) — 250,22.