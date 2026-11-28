Сегодня, 28 ноября, в Токио завершился заключительный этап Гран-при ISU сезона-2026/2027 среди мужчин. По его итогам в этой дисциплине определился список фигуристов, квалифицировавшихся в финал международной серии Гран-при, который пройдёт с 10 по 13 декабря в Китае. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком фигуристов, отобравшихся на соревнование.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU – 2026. Мужское одиночное катание, список участников:

Илья Иалинин (США);

Као Миура (Япония);

Кевин Эймоз (Франция);

Михаил Селевко (Эстония);

Адам Сяо Хим Фа (Франция);

Даниэль Грассль (Италия).

Запасные:

Рио Наката (Япония);

Владислав Дикиджи (Россия);

Лукас Бричги (Швейцария).

Ранее стали известны участники финала Гран-при в женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду.