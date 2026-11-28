Стал известен состав участников финала Гран-при ISU — 2026 у мужчин
Сегодня, 28 ноября, в Токио завершился заключительный этап Гран-при ISU сезона-2026/2027 среди мужчин. По его итогам в этой дисциплине определился список фигуристов, квалифицировавшихся в финал международной серии Гран-при, который пройдёт с 10 по 13 декабря в Китае. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком фигуристов, отобравшихся на соревнование.
Фигурное катание. Финал Гран-при ISU – 2026. Мужское одиночное катание, список участников:
- Илья Иалинин (США);
- Као Миура (Япония);
- Кевин Эймоз (Франция);
- Михаил Селевко (Эстония);
- Адам Сяо Хим Фа (Франция);
- Даниэль Грассль (Италия).
Запасные:
- Рио Наката (Япония);
- Владислав Дикиджи (Россия);
- Лукас Бричги (Швейцария).
Ранее стали известны участники финала Гран-при в женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду.
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