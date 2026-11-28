Чемпион России 2025 года фигурист Владислав Дикиджи будет вторым запасным участником финала Гран-при ISU – 2026 в случае необходимой замены.

После неудачного выступления на этапе Гран-при в Токио он лишился прямой возможности отобраться в финал серии, так как допустил значительное количество ошибок в прокатах короткой и произвольной программ и получил суммарно 250,22 балла. Этот результат не позволил ему войти в топ-6 лучших фигуристов по итогам всех этапов серии Гран-при текущего сезона. На своём первом этапе в Китае Дикиджи завоевал серебро.

Возглавляет список запасных японец Рио Наката. На этапе Гран-при в Канаде он занял второе место, на турнире в Японии — пятое.