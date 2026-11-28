Французский фигурист Кевин Эймоз, выступающий в одиночном катании, высказался о прокате произвольной программы на этапе Гран-при ISU в Токио, Япония. Спортсмен стал серебряным призёром, получив в сумме за короткую и произвольную программы 270,49 балла.

«Я, честно говоря, недоволен программой, потому что не смог прокатать её полностью. Конечно, если бы я сказал, что не доволен оценками и всем остальным, это было бы ложью. Но недоволен программой, потому что знаю, что могу прокатать её намного лучше. Я убрал из программы столько связок и эмоций, потому что очень нервничал. И не из-за квалификации в финал или уровня соревнований — я просто волновался, потому что хотел отдать зрителям, своей семье, друзьям и всем, кто смотрит фигурное катание, возможность разделить со мной моё катание. Знаю, что могу выступить лучше. Я так много работал над этим в течение трёх недель», — приводит слова Эймоза Golden Skate.