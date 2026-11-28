Сегодня, 28 ноября, в Токио, Япония, завершился заключительный этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/2027. В рамках соревновательного дня были разыграны медали во всех четырёх видах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прокатов за воскресенье.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при ISU, Токио, Япония. Итоговые результаты 28 ноября

Танцы на льду

1. Эмилия Зингас/Вадим Колесник (США) — 203,29 балла.

2. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 196,88.

3. Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) — 186,47.

Спортивные пары

1. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 213,08 балла.

2. Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония) — 195,69.

3. Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения) — 178,39.

Женщины

1. Син Чжи А (Корея) — 220,84 балла.

2. Монэ Тиба (Япония) — 214,57.

3. Ён Ю (Корея) — 199,99.

5. Алина Горбачёва (Россия) — 193,87.

...

7. Аделия Петросян (Россия) — 186,90.

Мужчины

1. Илья Малинин (США) — 305,31 балла.

2. Кевин Эймоз (Франция) — 270,49.

3. Лукас Бричги (Швейцария) — 266,02.

…

6. Пётр Гуменник (Россия) — 253,11.

7. Владислав Дикиджи (Россия) — 250,22.