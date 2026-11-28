Итальянский фигурист Даниэль Грассль прокомментировал своё выступление на заключительном этапе международной серии Гран-при в Японии. По сумме за короткую и произвольную программы спортсмен получил 262,86 балла и отстал от пьедестала на 3,16 балла.

«К сожалению, мои прыжки получились не такими, как на шестиминутной разминке. Я могу выполнять их гораздо лучше, но в целом доволен тем, как прокатался. Сейчас думаю о следующем соревновании и не слишком сосредоточен на финале Гран-при.

Серия Гран-при была очень хорошей. Я очень доволен Skate America. Знаю, что могу прокатать эту программу гораздо лучше, но в целом я рад тому, как она получилась. Прежде всего, конечно, нужно работать над психологией. Мои четверные очень хорошо получаются на тренировках — обычно я выполняю их очень уверенно. Но, к сожалению, сегодня был не лучший мой день, и это нормально. Я, конечно, чувствовал давление, потому что понимал, что могу попасть в финал. Но я всегда просто хочу прокататься чисто, хорошо. И когда у тебя очень удачные тренировки, ты ожида