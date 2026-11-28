Илья Малинин и Владислав Дикиджи сделали совместное фото после этапа Гран-при ISU в Токио

Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин и победитель чемпионата России — 2025 Владислав Дикиджи сделали совместное фото по завершении этапа Гран-при ISU в Токио. Снимок опубликовала пресс-служба СШОР по фигурному катанию «Звёздный лёд» в своём телеграм-канале. Малинин стал победителем турнира, Дикиджи занял седьмое место. Вместе с фигуристами также запечатлён тренер Дикиджи Олег Татауров.

Фото: Пресс-служба СШОР «Звёздный лёд»

По итогам этапов Гран-при Малинин вышел в финал серии, который пройдёт в середине декабря в Китае, Дикиджи стал вторым запасным.

Ранее Илья Малинин одержал победу на этапе Гран-при в США, Дикиджи завоевал серебро на турнире в Китае.