Сегодня, 28 ноября, в Токио, Япония, завершился заключительный этап международной серии Гран-при ISU по фигурному катанию. В соревнованиях принимали участие российские спортсмены. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира.
Фигурное катание. Шестой этап Гран-при ISU, Токио, Япония.
Танцы на льду. Итоговые результаты
1. Эмилия Зингас/Вадим Колесник (США) — 203,29 балла.
2. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 196,88.
3. Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) — 186,47.
4. Юлия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 182,73.
5. Юка Орихара/Юхо Пиринен (Финляндия) — 175,92.
6. Маржори Лажуа/Жан-Люк Бейкер (Канада) — 173,00.
Спортивные пары. Итоговые результаты
1. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) – 213,08 балла.
2. Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония) – 195,69.
3. Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения) – 178,39.
4. Анна Валези/Мартин Бидар (Чехия) – 161,04.
5. Челси Лю/Райан Бедард (США) – 160,08.
6. Жасмин Дерошер/Киран Трэшер (Канада) – 152,75.
Женщины. Итоговые результаты
1. Син Чжи А (Корея) — 220,84 балла.
2. Монэ Тиба (Япония) — 214,57.
3. Ён Ю (Корея) — 199,99.
4. Юна Аоки (Япония) — 198,98.
5. Алина Горбачёва (Россия) — 193,87.
6. Мако Ямашита (Япония) — 190,85.
7. Аделия Петросян (Россия) — 186,90.
Мужчины. Итоговые результаты
1. Илья Малинин (США) — 305,31 балла.
2. Кевин Эймоз (Франция) — 270,49.
3. Лукас Бричги (Швейцария) — 266,02.
4. Даниэль Грассл