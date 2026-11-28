Гран-при ISU по фигурному катанию, 6-й этап, Япония: итоги соревнований с участием россиян

Сегодня, 28 ноября, в Токио, Япония, завершился заключительный этап международной серии Гран-при ISU по фигурному катанию. В соревнованиях принимали участие российские спортсмены. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при ISU, Токио, Япония.

Танцы на льду. Итоговые результаты

1. Эмилия Зингас/Вадим Колесник (США) — 203,29 балла.

2. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 196,88.

3. Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) — 186,47.

4. Юлия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 182,73.

5. Юка Орихара/Юхо Пиринен (Финляндия) — 175,92.

6. Маржори Лажуа/Жан-Люк Бейкер (Канада) — 173,00.

Спортивные пары. Итоговые результаты

1. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) – 213,08 балла.

2. Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония) – 195,69.

3. Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения) – 178,39.

4. Анна Валези/Мартин Бидар (Чехия) – 161,04.

5. Челси Лю/Райан Бедард (США) – 160,08.

6. Жасмин Дерошер/Киран Трэшер (Канада) – 152,75.

Женщины. Итоговые результаты

1. Син Чжи А (Корея) — 220,84 балла.

2. Монэ Тиба (Япония) — 214,57.

3. Ён Ю (Корея) — 199,99.

4. Юна Аоки (Япония) — 198,98.

5. Алина Горбачёва (Россия) — 193,87.

6. Мако Ямашита (Япония) — 190,85.

7. Аделия Петросян (Россия) — 186,90.

Мужчины. Итоговые результаты

1. Илья Малинин (США) — 305,31 балла.

2. Кевин Эймоз (Франция) — 270,49.

3. Лукас Бричги (Швейцария) — 266,02.

4. Даниэль Грассл