Чемпионы мира, бронзовые призёры Олимпиады-2026, немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин прокомментировали победу на заключительном этапе Гран-при ISU в Токио, Япония. По сумме двух программ они получили от судей 213,08 балла.

Минерва: Сегодняшняя цель была выступить лучше, чем на Skate America. И мы выступили лучше, чем на Skate America. Мне кажется, последние два дня мы чувствовали себя гораздо спокойнее по сравнению с первым соревнованием, так что я очень этому рада. Есть ещё над чем работать, но пока я очень счастлива.

Это будет наш четвёртый финал Гран-при, что просто потрясающе. Квалифицироваться снова и попасть туда было первой целью сезона, так что первая цель достигнута. Мы также очень благодарны за возможность квалифицироваться в этом сезоне. Это очень много значит, и мы используем следующую неделю, чтобы работать как можно усерднее, исправить уровни, которые мы немного потеряли в короткой и произвольной программах, стать ещё увереннее в своём катании, а затем отправиться в Китай с нашими товарищами по команде и хорошо провести там время.

Никита: Мы выполнили свой план на эти соревнования. Конечно, не полностью, но мы его выполнили. Сейчас мы чувствуем, что движемся в правильном направлении к финалу Гран-при,