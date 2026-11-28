Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин высказался о выступлении в произвольной программе и победе на шестом этапе международной серии Гран-при ISU в Японии. В сумме за два проката он получил от судей 305,31 балла.

«Перед тем, как выйти на лёд, я чувствовал себя совсем не важно. Меня немного мутило, кружилась голова. Не знаю, что это было, но единственное, что я мог сделать, — это попытаться справиться с этим и перебороть. Поэтому, когда я вышел, моей целью было не показать лучшее катание. Моей целью было остаться в живых и целым. Я выложился там изо всех сил, а потом смогу дать себе время отдохнуть перед финалом. В целом, я очень доволен тем, как всё прошло, несмотря на симптомы и моё самочувствие», — приводит слова Малинина Golden Skate.