«Спрошу совет, может быть, скажет что-нибудь годное». Дикиджи — о встрече с Малининым

Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи рассказал о встрече с американцем Ильёй Малининым на этапе Гран-при ISU в Японии. По итогам соревнований Илья выиграл золото, набрав 305,31 балла. Владислав занял седьмое место (250,22).

— Ты с Ильёй общался?

— Ну да, мы так чуть-чуть пообщались.

— А прокат Ильи Малинина смотрел?

— Короткую программу, да. Это невероятно. Я пытаюсь понять, как человек может заходить и делать последним элементом такой высочайший лутц-тулуп, докатывать так программу. Просто не знаю. Я и так работаю последние дни прямо уже по максимуму своему. Уже в потолок бьюсь головой, но не понимаю, как его пробить, чтобы научиться делать также.

— Ну спроси у него [у Малинина]. А ты уже ведь прыгал на тренировках четверной аксель?

– Да-да, буквально месяц назад, наверное где-то, собрал. Да, было дело. Ну, я хорошо себя чувствовал тогда.

— А ты что-нибудь спросил про четверной аксель у Ильи?

– Нет, мы больше по другим вопросам, не о фигурном катании, а просто в целом о жизни. Что тут спрашивать? Вот я видел, как человек исполняет его на льду. Что там спрашивать?

— Какие-то секреты может быть узнать?

– Ну, может быть, когда докатает Илья, я подойду, спрошу что-нибудь у него. Спрошу совет, может быть, скажет что-нибудь такое годное.

— Илья очень приятный.

– Да, он очень открытый, приятный в общении, классный парень.

— Он же русскоязычный?

– Да, мы с ним по-русски разговариваем