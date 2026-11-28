Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи рассказал о своём самочувствии на этапе Гран-при ISU в Токио, Япония. По итогам соревнований он занял седьмое место (250,22).

— Этап Гран-при закончен. Конечно, сложно сейчас быстро что-то анализировать. Расскажи, как ты себя сегодня чувствовал?

– Чувствовал тяжеловато. Немножко по здоровью некоторые проблемы имеются, а так, в принципе, для такого состояния я достаточно неплохо выступил. Выдержал.

— А что было? Простудился или какая-то травма, что-то болит?

– Ну, температура была в первый день или во второй. Во второй, по-моему. Немного горло побаливало и сейчас болит. Так, тяжело очень чувствую себя. Со сном проблемы небольшие тоже имеются.

— Сил набраться надо. Ну, всё-таки, здесь вот какой опыт ты получил на этом этапе?

– Опыт получил такой, что, на самом деле, я рад, что в таком состоянии смог вообще выйти и откатать. Плюс-минус достаточно неплохо. Это опыт, наверное, в плане борьбы с самим собой. Переходишь через себя, переходишь через все эти тяжести и стараешься докатать, всё сделать, всё прыгнуть, — сказал Дикиджи в интервью, опубликованном в