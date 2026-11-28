Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи поделился впечатлениями от выступления на заключительном этапе Гран-при ISU в Токио, Япония. Фигурист занял седьмое место, набрав 250,22 балла. Победу одержал американец Илья Малинин.

— Ну, зато очень много опыта получил. На основе двух этапов Гран-при спортсмены отбираются в финал Гран-при. Такая система повлияла на твои выступления? Наверное, они отличаются от других соревнований? Было какое-то давление насчёт финала?

– Да, возможно, и было, но максимально спокойно. Не прямо уж, чтобы совсем меня трясло. Классно, что я смог наконец-то лично увидеть Илью Малинина. Очень восхищаюсь им. Хочу так же работать, чтобы дойти до его уровня обязательно. И в целом ребята тут все классные, все здорово катаются, все прыгают. Я в шоке. Ну, мне понравилось, даже с учётом того, что у меня не задался прокат, да и в целом по здоровью не очень. Но я очень рад, что всё-таки у меня получилось здесь выступить, — сказал Дикиджи в интервью, опубликованном в телеграм-канале его фан-клуба.