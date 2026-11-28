«Стараться не болеть, пить больше витаминов». Владислав Дикиджи — о планах перед ЧР-2027

Российский фигурист Владислав Дикиджи поделился дальнейшими планами подготовки к чемпионату России — 2027. Сегодня, 28 ноября, он занял седьмое место на заключительном этапе Гран-при ISU в Японии, набрав 250,22 балла.

— Следующий старт, наверное, чемпионат России? Или какие планы? Как дальше будешь работать?

– Тренироваться так же, стараться не болеть, пить больше витаминов. Надеюсь, что подойду к чемпионату России максимально в своей пиковой форме.

— Сейчас, наверное, надо взять пару дней отдыха?

– Само собой, да, нужно очень хорошо отдохнуть, долечиться.

— Наверное, другого старта не будет до чемпионата России?

— Вряд ли. Времени не так много. Столько подряд соревнований идёт. И морально, и физически уже тяжелее становится, – сказал Дикиджи в интервью, опубликованном в телеграм-канале его фан-клуба.