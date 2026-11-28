Чемпион Европы 2025 года швейцарский фигурист Лукас Бричги поделился впечатлениями от проката произвольной программы на шестом этапе Гран-при ISU в Токио, Япония. По итогам соревнований швейцарец занял третье место, получив от судей 266,02 балла.

«Отличный прокат! Сегодня ноги немного подводили, но мне удалось выдать энергию в программе — и получилось хорошо, почти идеально. Конечно, были мелкие ошибки, но я очень доволен сегодняшним выступлением. Это большой шаг вперёд.

Я в третий раз на этапе в Японии — и в третий раз бронза, так что Япония ко мне благосклонна. Возможно, дело в японской еде, которая мне здесь очень нравится. Я показал две хорошие программы и просто рад, что справляюсь с тем, что запланировал на этот сезон», — приводит слова Бричги Golden Skate.