Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Таисия Гусева и Даниил Овчинников приглашены к участию в финале международной серии Гран-при ISU среди юниоров. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на несколько источников, близких к оргкомитету соревнований.

«Гусева/Овчинников примут участие в финале Гран-при, им уже было выслано приглашение. Пара выступит на турнире по замене вместо других участников, снявшихся по причине травмы», – сообщил источник.

Напомним, Таисия и Даниил вынужденно выступили только на одном этапе Гран-при вместо двух. Фигуристы выиграли золото, но очков за одну победу не хватило для прохода в финал серии. Гусева и Овчинников стали вторыми запасными.

Также в финале Гран-при ISU выступит российская пара Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Соревнования пройдут в Чунцине с 10 по 13 декабря.