«Будет выступать с 10 декабря, целый месяц». Навка — об участии Валиевой в её шоу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сообщила, что российская фигуристка Камила Валиева будет выступать в шоу «Щелкунчик» на «Навка Арене» с 10 декабря.

«Камила Валиева будет выступать в «Щелкунчике» на «Навка Арене», который стартует с 10 декабря. Целый месяц», — приводит слова Навки ТАСС.

Валиевой 20 лет. В этом году Камила возобновила спортивную карьеру после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В августе Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил Валиевой нейтральный статус, однако отозвал его позднее. В ноябре стало известно, что фигуристка пропустит чемпионат России — 2027 в Челябинске, который пройдёт в середине декабря.