Ирина Костылева, мама двукратной чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Елены Костылевой, рассказала, что расходы на восстановление дочери за неделю составили около 100 тысяч рублей.

«Лена сейчас в Воронеже, продолжает лечение. Мы сделали МРТ, посетили травматолога, которого знаем с детства Лены, лет 7-8 он её лечил. Воспаление не прошло. Гематома на правой ягодице большая, на левой ягодичной мышце поменьше. Связка с соединением суставов тоже светится на МРТ. Сустав жив. Сейчас нужны упражнения по восстановлению. Когда через недельку-две пройдёт воспаление, он сказал, можно выходить на лёд и начинать раскатываться. Мы так и делаем. Но это всё за наши собственные деньги. За неделю на врачей, МРТ, стельки в коньки и всё остальное выходит 100 тысяч. И дальше пойдут упражнения, тоже каждый сеанс стоит 5-7 тысяч», — приводит слова Костылевой «РИА Новости Спорт».