«Мы проживаем все взлёты и падения». ISU — об итогах этапа Гран-при в Японии

Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) в социальных сетях опубликовала пост об итогах этапа Гран-при в Токио, Япония, опубликовав фото фигуристов из произвольной программы. Первым снимком был выбран чемпион России 2025 года Владислав Дикиджи.

Также ISU опубликовал фото Петра Гуменника, Ильи Малинина, Даниэля Грасля, Сюна Сато и других спортсменов.

Победу на этапе в Токио одержал Илья Малинин с результатом 305,31 балла. Вторым стал Кевин Эймоз (270,49), третий — Лукас Бричги (266,02). Гуменник стал шестым (253,11), а Дикиджи — седьмым (250,22).

«Мы проживаем все взлёты и падения. Ощутите всю гамму эмоций во время произвольной программы у мужчин на турнире NHK Trophy», — говорится в сообщении ISU.