Илона Краева, девушка чемпиона России 2025 года по фигурному катанию Владислава Дикиджи, опубликовала пост, в котором поддержала своего возлюбленного после выступления на заключительном этапе Гран-при ISU в Токио, Япония. По итогам двух программ Владислав набрал 250,22 балла и занял седьмое место.

«Ну вот и закончился этап Гран-при в Токио! И мне хочется сказать несколько слов про человека, которым я безумно горжусь… Я знаю, как сильно хотелось показать всё, на что он способен. И знаю, что получилось не совсем так, как планировалось. Но я смотрю на него и вижу не ошибки, а героя, который вышел и боролся до конца! А это дорогого стоит.

Немного подвело здоровье, но так бывает, и тут не надо ничего объяснять… Главное, что он не сдался и дошёл до конца. Такое случается со всеми, даже с самыми сильными, это спорт.

В короткой программе он катает робота, но в жизни роботов не бывает, никто не исполняет всё чисто по сценарию, и это хорошо, ведь мы люди – мы можем иногда ошибат