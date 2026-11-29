Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин признался, что его мама и тренер, Татьяна Малинина, всегда служила ему источником вдохновения. Ранее Илья одержал победу на заключительном этапе Гран-при ISU в Токио, Япония, который когда-то выигрывала его мать. Фигурист получил от судей 305,31 балла.

– Ваша мама, Татьяна Малинина, тоже выигрывала NHK. И ты продолжил её путь. Что ты думаешь по этому поводу?

– Я очень счастлив идти по маминым стопам, она была моим вдохновением на протяжении всей моей жизни. И она всегда была рядом со мной, что бы ни случилось – и в хорошие времена, и в плохие, в трудные и лёгкие. Так что я правда её очень ценю и люблю всем сердцем, – сказал Малинин в интервью на арене.