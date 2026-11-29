«Счастлив идти по маминым стопам». Илья Малинин — о победе на этапе ГП в Японии
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Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин признался, что его мама и тренер, Татьяна Малинина, всегда служила ему источником вдохновения. Ранее Илья одержал победу на заключительном этапе Гран-при ISU в Токио, Япония, который когда-то выигрывала его мать. Фигурист получил от судей 305,31 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 6, Токио, Япония
Мужчины. Произвольная программа
28 ноября 2026, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
305.31
2
Кевин Эймоз
Франция
270.49
3
Лукас Бричги
Швейцария
266.02
– Ваша мама, Татьяна Малинина, тоже выигрывала NHK. И ты продолжил её путь. Что ты думаешь по этому поводу?
– Я очень счастлив идти по маминым стопам, она была моим вдохновением на протяжении всей моей жизни. И она всегда была рядом со мной, что бы ни случилось – и в хорошие времена, и в плохие, в трудные и лёгкие. Так что я правда её очень ценю и люблю всем сердцем, – сказал Малинин в интервью на арене.
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