Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве, бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в парном катании Александр Энберт высказался по поводу выступления бронзового призёра чемпионата России — 2025 Алины Горбачёвой на заключительном этапе Гран-при ISU в Токио, Япония. По сумме двух программ она получила от судей 193,87 балла и заняла пятое место.

«Алина Горбачёва — молодец! Я поздравляю её с третьим местом после короткой программы. Это действительно достижение для дебютного Гран-при в нынешней тяжёлой ситуации. В произвольной не всё получилось, но в первый раз сказываются нервы, волнение. Мне кажется, это прекрасный дебют», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.