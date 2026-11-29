Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве, бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в парном катании Александр Энберт объяснил седьмое место Аделии Петросян на этапе Гран-при ISU в Токио, Япония.

«Аделия пробует ультра-си, когда они не получаются, это немного сбивает программу. Поэтому дальше уже пошла ошибка на довольно простом сальхове. Путь усложнения программы не всегда проходит легко, но его необходимо пройти. Без ультра-си будет сложно бороться за первые места на мировой арене. Это сложно, но никуда не деться. Аделия — молодец, смело пошла, докрутила прекрасный четверной тулуп, но, к сожалению, не получилось. Но ничего страшного, Аделия сможет преодолеть эти сложности», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.