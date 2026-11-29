Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве, бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в парном катании Александр Энберт высказался о том, что чемпион России 2025 года Владислав Дикиджи стал вторым запасным на финал Гран-при ISU.

«У Влада Дикиджи были очень хорошие шансы на попадание в финал Гран-при, конкуренты катали не очень чисто, было пространство для манёвра. Обидно, что у Влада не получились ни короткая, ни произвольная [на этапе ГП в Японии] так, как он может катать. Но это объяснимо, нашим спортсменам пришлось очень рано выйти на пик формы, чтобы на «челленджерах» отобраться на этапы Гран-при. Конечно, додержать пиковую форму на протяжении всего сезона практически нереально. Другие используют «челленджеры» в качестве контрольных прокатов. У Влада это первый сезон на взрослой международной арене, ничего страшного», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.