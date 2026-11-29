Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве, бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в парном катании Александр Энберт высказался о результатах выступления Петра Гуменника на этапе Гран-при ISU в Токио, Япония. Фигурист набрал 253,11 балла и занял шестое место.

«У Гуменника та же ситуация, что и у Дикиджи. Он готовился к чемпионату России, который будет значительно позже. Резко изменить систему подготовки, а учитывая, что у него экстрасложная программа, это действительно непросто. К сожалению, на таком уровне такие манёвры даются сложно. Недаром спортсмены мирового уровня готовят годовой план ещё летом. Невозможно готовить четы