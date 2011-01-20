Дмитриев: я выигрывал всё, но чемпионом России так и не стал

Двукратный олимпийский чемпион, тренер фигуристов Артур Дмитриев верит, что российские дуэты выступят на чемпионате Европы лучше, чем на чемпионате страны.

«Главное сейчас — пройти период подготовки к чемпионату Европы без травм. Вроде бы, тьфу-тьфу-тьфу, у нас всё в порядке. Все набрали неплохую форму и работают с хорошим настроением. Вообще, уверен, что на европейском первенстве наши пары будут кататься лучше, чем на чемпионате России в Саранске.

Для лидеров команды российский чемпионат — всегда самый сложный старт, и в физическом, и в психологическом плане. Обычно все те пары, которые стараются пробиться в сборную, набирают форму именно к чемпионату России. А ведущие дуэты подходят в оптимальных кондициях к более поздним стартам — чемпионату Европы и чемпионату мира.

За свою спортивную карьеру я выигрывал всё, что только можно — Олимпийские игры, европейские и мировые первенства. А вот чемпионом России никогда в жизни не был. Становился вторым, третьим — но только не первым», — приводит слова Дмитриева РИА «Новости».