На что будет жаловаться Луческу в Турции

Мирча Луческу уже говорил, что обязательно начнёт где-то работу после «Зенита». Так и случилось: вчера румын был официально назначен главным тренером сборной Турции, а потом рассыпался в похвалах турецкому народу. Но мы-то знаем, что это лишь пока Луческу на позитиве. Ошибки, оправдания и жалобы не заставят себя долго ждать.
Судьи
На предматчевых и послематчевых брифингах «Зенита» Мирча Луческу постоянно ударялся в географию и математику: «Это четвёртая/пятая/шестая/тридцатая игра подряд, где нас судят московские арбитры». Московскими для него были и судьи из Подмосковья, как, например, балашихинец Сельдяков. На уровне сборных география не так важна, как судейские действия, но и здесь Мистер найдёт, к чему придраться. Например, балканские арбитры, у которых наверняка исторический зуб на Турцию.
Ночной кошмар Луческу – назначение на матч Турции с Хорватией или Исландией Сергея Карасёва. Тогда отговорку про московских судей можно снова вспомнить.
Отсутствие лимита на легионеров
Несколько лет в турецкой Суперлиге работал лимит на легионеров. Вернее, как работал – разъедал местный футбол изнутри. Турецкие клубы в панике покупали игроков, хоть как-то связанных корнями с Турцией, а местные футболисты без конкуренции расслабились и сильно опустили планку. Сейчас лимит в Суперлиге реформирован и касается только наличия иностранных игроков в заявке (11 – на матч, 14 – на сезон), но вы же понимаете, что это значит? Сразу 11 основных футболистов «Галатасарая» или «Фенербахче» могут быть легионерами! Разве не понимаете, что Луческу придётся ещё тяжелее по ту сторону лимита?
Боссы местной федерации
В «Зените» Мирча Луческу не боялся катить бочку на тех, кто приглашал его в Санкт-Петербург: «Когда я приходил в «Зенит», была одна команда, но потом продали всех лидеров». С одной стороны, правда, с другой – Луческу точно знал, что Халк уйдёт, Витселю скучно в России, не всё в порядке и с Гараем. Так что это была мастерская манипуляция фактами, как Луческу умеет.
При работе со сборной нужного себе игрока не купишь, но можно повозмущаться по другим поводам. Президент федерации футбола залез в раздевалку? Скажи журналистам. Кто-то из политиков решил дать напутствие? Выскажись, что тебе это не нравится. Кто-то из игроков решил завершить карьеру в сборной? Тебя не предупредили при подписании контракта!
Давление Фатиха Терима
Луческу ли не знать, что Фатих Терим – культовая фигура для местного футбола, тренер, которого в стране считают великим. Терим оставил для Луческу сборную Турции, но Мирча наверняка забьёт себе в голову две вещи. Первая: когда румын работал с «Галатасараем», его после двух лет работы заменил именно Терим. Вторая – у Терима мощнейшие в футбольной среде рычаги работы с прессой. Если Фатих хоть раз покритикует своего 72-летнего наследника, Луческу объявит его личным врагом.
Менталитет
Турки в футбольном плане похожи на российских игроков – в большинстве своём они всегда мощно мотивированны, боевиты, умеют бороться, но испытывают жуткие проблемы с тактической выучкой, пониманием игры и могут откровенно бросить играть, если что-то пойдёт не так. С нашими футболистами, подверженными перепадам настроения, Луческу работал плохо, чего стоит только история Олега Шатова, подвергавшегося постоянной критике. Не удивляйтесь, если условного Арда Турана румын тоже «приложит».
Не будет бразильцев
Луческу – тренер, слепо верящий в качества бразильских игроков: в «Шахтёре» вся атакующая группа состояла из бразильцев, в «Зенит» он первым делом приобрёл Жулиано, а затем вышел на трансфер Эрнани. К сожалению для Мирчи, в руководстве национальной сборной немного другие правила, а редкие отуреченные бразильцы – Мехмет Аурелио и Гёкчек Ведерсон – не играют уже давно. Да и талантливого бразильца в сборную не привлечёшь…
Журналисты
Ох уж эта московская пресса, опять припоминает Мирче Луческу его провал с «Зенитом»! После регулярных неудач Луческу говорил: «Жду статей, которые попытаются дестабилизировать состояние «Зенита» и вывести меня из равновесия». Турки, опять же, народ эмоциональный, так что с лёгкостью займутся «дестабилизацией» Луческу. Одно поражение, проигранный отборочный цикл, упущенное второе место в отборочной группе – и Луческу покроют таким отборным потоком критики, что Россия покажется раем.