На чемпионате мира — 2018 планируется раздавать бесплатные билеты

На чемпионате мира по футболу — 2018, который пройдёт в 11 городах России, планируется раздаваться бесплатные билеты для социально незащищённых слоёв населения. Об этом сообщил глава оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин.
«Скорее всего, на ЧМ-2018 будет использоваться программа «Бесплатный билет». Нам кажется правильным, что социально незащищённые слои населения получают возможность вживую посмотреть на звёзд мирового футбола. Мы будем обсуждать этот вопрос с ФИФА, он полностью их прерогатива. Поэтому мы можем только рекомендовать что-то. При этом представители ФИФА остались вполне удовлетворены этой программой на Кубке конфедераций», — цитируют Сорокина «Известия».
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