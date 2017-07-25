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ЧМ-2018 - Европа
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На чемпионате мира — 2018 планируется раздавать бесплатные билеты

25 июля 2017, вторник. 09:06. Футбол

На чемпионате мира по футболу — 2018, который пройдёт в 11 городах России, планируется раздаваться бесплатные билеты для социально незащищённых слоёв населения. Об этом сообщил глава оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин.

«Скорее всего, на ЧМ-2018 будет использоваться программа «Бесплатный билет». Нам кажется правильным, что социально незащищённые слои населения получают возможность вживую посмотреть на звёзд мирового футбола. Мы будем обсуждать этот вопрос с ФИФА, он полностью их прерогатива. Поэтому мы можем только рекомендовать что-то. При этом представители ФИФА остались вполне удовлетворены этой программой на Кубке конфедераций», — цитируют Сорокина «Известия».

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Источник: Известия Сообщить об ошибке
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Алексей Сорокин ЧМ-2018
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