Марадона: с новой технологией мой гол Англии отменили бы

Бывший нападающий и чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона поддерживает введение видеоповторов. Аргентинец отметил, что если бы в 1986 году была такая система, его гол рукой в четвертьфинале чемпионата мира в ворота Англии отменили бы.
«Футболу не подобает находиться среди отстающих. Учитывая темпы технического прогресса и тот факт, что подобные системы используются во всех видах спорта, как можно отказываться от использования такой системы в футболе?
Говорили, что на просмотр спорных моментов будет уходить уйма времени, и это, дескать, нарушит нормальное течение матча. Но такого не произошло. Болельщики возмущаются, когда арбитр принимает неверное решение или когда ошибочно отменяется забитый гол. Технология повышает прозрачность и качество принятия решений и пойдет во благо командам, исповедующим атакующий, открытый футбол.
В течение 90 минут игры не обойтись без подъёмов и спадов. Одна из команд может иметь преимущество, скажем, 15 минут, потом инициативу перехватывает соперник. Если вы открываете счёт, то можно ожидать, что ваш противник активизируется и мяч будет чаще гостить на вашей половине поля. Игра станет более динамичной. Но если вы забиваете, а гол не засчитывают, можно потерять кураж и в итоге упустить свой шанс. Это несправедливо.
Мой гол рукой? Конечно же, я вспоминаю об этом всякий раз, когда высказываюсь в поддержку этой системы. Я думал об этом и уверен, тот гол просто не засчитали бы, имей арбитр в своем распоряжении систему видеопомощи. Я вам больше скажу: на ЧМ-1990 я рукой выгреб мяч из-за линии ворот в матче со сборной СССР. Нам повезло, что судья этого не заметил. Тогда таких технических возможностей не было, а сегодня – совсем другая ситуация.
С такой системой не было бы не только моей «руки бога». Давайте вспомним, что Англия победила на ЧМ-1966 благодаря удару, после которого мяч, на мой взгляд, не пересёк линию ворот. Та несправедливость вернулась бумерангом в 2010-м, когда не был засчитан гол, правильно забитый Фрэнком Лэмпардом в игре с Германией. Англичане владели преимуществом и заслужили гол, но после судейской ошибки немцы воспрянули духом и соотношение сил на поле полностью изменилось. Можно вспомнить кучу примеров, когда история чемпионата мира могла оказаться совершенно иной, если бы существовала данная система. Настало время положить конец ошибкам», — цитирует Марадону пресс-служба ФИФА.
Видео гола, который Диего Марадона забил рукой, можно посмотреть в YouTube.