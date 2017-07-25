Мутко поразился, что в Волгограде, который примет матчи ЧМ-2018, нет пляжей

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, который прибыл с инспекцией в Волгоград, был удивлён тем фактом, что в вытянувшемся вдоль Волги почти на 100 километров городе нет ни одного пляжа.
«К своему стыду, у нас нет ни одного аккредитованного пляжа. Есть дикие, где люди купаются», — цитирует V1.ru губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
При этом Бочаров добавил, что в следующем году ситуация будет исправлена и в Волгограде, который примет матчи чемпионата мира — 2018, появится хороший пляж в Центральном районе, где расположен Центральный парк культуры и отдыха.
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