Оланаре может быть вызван в сборную Нигерии после двухлетнего перерыва

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре может получить вызов в сборную Нигерии после двухлетнего перерыва. Последний раз 23-летний футболист играл за нигерийскую команду в июне 2015 года.
Как сообщает Scorenigeria.com.ng, главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор всерьёз раздумывает над тем, чтобы пригласить Оланаре на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Камеруном. В связи с этим специалист попросил помощников последить за выступлением игрока. Против Камеруна «суперорлы» сыграют 31 августа и 4 сентября.
В стартовавшем сезоне РФПЛ Аарон Оланаре принял участие в одном матче, отыграв 22 минуты в поединке с «Локомотивом» (1:3).
Статистику выступления Аарона Оланаре в прошлом сезоне можно посмотреть на «Чемпионате».
Нигерия никого не боится
В матче 1/8 финала чемпионата мира, который состоится сегодня в Бразилиа, сыграют любимчики судей сборные Франции и Нигерии.