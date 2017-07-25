Мутко остался доволен ходом подготовки Волгограда к ЧМ-2018

Вице-премьер правительства России, председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко остался доволен тем, что он увидел в рамках рабочего визита в Волгоград, где инспектировал подготовку города к чемпионату мира 2018 года. По словам Мутко, преображения Волгограда очевидны.
«В целом могу сказать, что мы удовлетворены работой правительства Волгоградской области. Мы провели большое совещание с участием Андрея Бочарова и удовлетворены работой правительства, его вовлечённостью, и реализацией всех взятых на себя обязательств. Больших вопросов мы не видим, проведена колоссальная работа, тревог по каким-то объектам у нас нет, но впереди ещё большая работа: всё нужно завершать в этом году и переходить к операционной деятельности, вовлекать население в процесс подготовки.
Также нам предстоит большая работа по подготовке стюардов, волонтёров, всех тех, кто будет нам оказывать помощь в организации и проведении чемпионата мира.
Когда я приехал в Волгоград первый раз пять лет назад, сел на полосу, на которой самолёт подбрасывало, потом выехал из аэропорта, постоял в пробке, потрясся по проспекту Жукова. Сейчас в городе идёт глобальная реконструкция. Она затронула шоссе Авиаторов, проспект Жукова, рокадную дорогу, прошлись по стадиону «Зенит». Увидели, что Волгоград становится другим, в городе повышается качество жизни в первую очередь для его жителей. Безусловно, хочется сделать больше, но в целом программа и так очень амбициозная.
В город вкладываются деньги из бюджета как области, так и города, и я очень надеюсь, что горожане скоро действительно почувствуют улучшение качества жизни. А на стадионе «Волгоград Арена» будет играть «Ротор», — приводит слова Мутко «Комсомольская правда в Волгограде».