«Казань Арена» получила «зелёный сертификат» соответствия экостандартам

Стадион «Казань Арена» получил «зелёный сертификат» соответствия экологическим стандартам согласно критериям «РУСО. Футбольные стадионы», сообщает Welcome2018 со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Казанский стадион первым из арен ЧМ-2018 прошёл экспертизу.
«Присвоение сертификата подтверждает применение системы энергосбережения, ресурсосбережения и рационального обращения с отходами: на стадионе организован раздельный сбор мусора, снижено водопотребление. В рамках сертификации комиссией анализировалась исполнительная и техническая документация, текущая эксплуатация, оценивался уровень потребления и экономии электроэнергии, воды и тепла, доступность объекта для маломобильных групп населения и многие другие факторы. „Зелёные“ стандарты, предотвращающие загрязнение окружающей среды, были применены ещё при проектировании и строительстве объекта», – отмечается в сообщении.
В 2018 году «Казань Арена» примет шесть матчей чемпионата мира.