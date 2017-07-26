Первые 500 кресел для болельщиков установлены на «Волгоград Арене»

На строящемся к чемпионату мира 2018 года стадионе «Волгоград Арена» приступили к монтажу кресел. На стадионе, рассчитанном на 45 000 зрителей, специалисты устанавливают современные высокотехнологичные кресла с увеличенной шириной и глубиной, а также комфортной боковой поддержкой. К настоящему моменту смонтировано более 500 кресел.
«В качестве пилотного проекта 1000 кресел этой модели в прошлом году мы установили в ледовом дворце «СКА», который также строил СТГ. За год мы убедились, что кресла спроектированы с учетом всех требований по эргономике, обеспечивают максимальный комфорт во время просмотра мероприятий и соответствуют всем требованиям ФИФА», — рассказал директор строительства «Волгоград Арены» Сергей Камин.
На волгоградском стадионе установят кресла трёх цветов — нижний ярус трибун будет выполнен преимущественно в белом цвете, на верхнем ярусе смонтируют кресла в цветах футбольного клуба «Ротор-Волгоград» — синем и голубом.
На балконе второго этажа установят кресла для маломобильных групп населения и их сопровождающих. В вип-зоне разместят сидения повышенной комфортности с подлокотниками и мягкими элементами, обтянутыми высококачественной экокожей, а также мягкие кресла испанского производства.
Параллельно на стадионе ведётся монтаж покрытия кровли общей площадью 77 тыс. кв. м. из полимерных материалов, которые имеют высокую механическую прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям и светопроводимость. Завершено возведение монолитных конструкций входных групп. Заканчиваются работы по устройству обходной пешеходной эстакады — выполнено бетонирование эстакады секторов А, В и С, работы ведутся на секторе D. Специалисты наносят противоскользящее полимерное покрытие на трибуны сектора D и устанавливают защитные ограждения на верхних ярусах трибун. Ведётся монтаж инженерных систем и оборудования, выполняются отделочные работы и витражное остекление, а также благоустройство территории стадиона.
В строительстве «Волгоград Арены» задействовано более 2300 человек, работы ведутся круглосуточно.
Первые 500 кресел для болельщиков установлены на «Волгоград Арене»