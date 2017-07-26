Терим покинул пост главного тренера сборной Турции спустя 2 недели после драки

Сборная Турции осталась без главного тренера. Фатих Терим, который руководил национальной командой с августа 2013 года, покинул свой пост.
В официальном заявлении говорится, что решение о прекращении сотрудничества принято на фоне моментов, несвязанных с футболом. СМИ отмечают, что две недели назад Фатих Терим участвовал в драке в турецком курортном городке. Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
«Мы хотим поблагодарить Фатиха Терима за проделанную работу. Он зарекомендовал себя как в Турции, так и в мире. Желаем успеха и счастья в будущем», — говорится на официальном сайте федерации футбола Турции.
Сборная Турции в отборочном турнире ЧМ-2018 под руководством Фатиха Терима одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение. После шести туров турки занимают в группе I 3-е место.
Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».