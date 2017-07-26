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Жулиано: я влюбился в Питер, к погоде уже привык

26 июля 2017, среда. 19:11. Футбол

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано поделился впечатлениями от жизни в Санкт-Петербурге и высоко оценил подготовку России к ЧМ-2018.

«Депрессии из-за погоды у меня не возникает. Я привык. Она часто меняется, мы почти не видим солнца, но ничего. С русским языком проблем тоже нет. Не очень хорошо знаю грамматику, но общаюсь с людьми легко: в ресторанах, с сотрудниками клуба… Стараюсь улучшать свой русский. Например, каждый день разговариваю по-русски с местным поваром.

Я влюбился в Питер. Здесь отличные места для прогулок, парки, рестораны, музеи… Эрмитаж, кажется, один из самых больших музеев мира, верно? Обойти его весь я пока, конечно, не успел. Но всем о нём рассказываю и рекомендую посетить. О других городах России мне говорить сложно: я видел в основном только отели и стадионы – кстати, немало новых стадионов, и это радует. Думаю, Россия проведёт чемпионат мира на высоком уровне. По крайней мере страна готова к нему лучше, чем была Бразилия в 2014 году. Конечно, надо поработать над инфраструктурой, но всё будет в порядке.

Стадион в Санкт-Петербурге отличный. Когда мы впервые играли на нём, были проблемы с полем, но его поменяли, и мы уже оценили, что теперь оно значительно лучше. Атмосфера на последнем матче была потрясающей, много болельщиков, отличная поддержка, очень хорошо их слышно. Я доволен, что мы теперь там играем", — цитирует Жулиано сайт ФИФА.

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Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
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