Марио Фернандес: надеюсь, Черчесов всё понял и на меня не обиделся

Защитник ЦСКА Марио Фернандес выразил надежду, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов вновь обратит на него внимание. У Фернандеса, имеющего российский паспорт, было право выступить за национальную команду России на Кубке конфедераций, однако незадолго до начала турнира игрок отправился на операцию на носу.
«В конце прошлого сезона я сделал МРТ, чтобы проверить, как всё срослось. Мы послали делать снимки в две или даже три европейские клиники. И все хирурги заявили, что мне нужно лечь под нож. Доктора сказали: что-то срослось неправильно, и дальше будет только хуже, тянуть с операцией нельзя. В противном случае не смог бы из-за затруднённого дыхания выкладываться на все 100%, тянул бы со своим носом команду вниз. А я не могу себе этого позволить.
Надеюсь, что главный тренер всё понял и на меня не обиделся. Ведь здесь речь шла о здоровье. Как я уже сказал, поступил честно. Очень хотел быть в расположении сборной России. Иначе зачем я получил российский паспорт? Если меня вызовут, надеюсь, ещё помогу национальной команде. В сборной России собраны серьёзные футболисты. Не считаю, что я кого-то лучше, и не ставлю себя выше остальных. Просто стараюсь усиленно тренироваться каждый день, чтобы быть готовым помочь сборной. Все футболисты мечтают сыграть на таком турнире, как чемпионат мира. Но решает тренер. Если он посчитает, что я достоин такой чести, то с большим удовольствием выступлю на чемпионате мира.
Ещенко выступил против натурализации в сборной? Что ж, его мнение тоже нужно уважать. Но я здесь не для того, чтобы украсть чьё-то место в сборной России. Я хочу только помочь этой команде. Если тренер посчитает, что я ему нужен, обязательно приеду и приложу все усилия. С уважением отношусь ко всем «сборникам», ни на кого не смотрю свысока. Я такой же, как и все», — сказал Фернандес в интервью «Спорт-экспрессу».