ФИФА разрешила хорвату Шимуновичу выступать за сборную Боснии и Герцеговины

Защитник «Селтика» Йозо Шимунович, который ранее играл за сборные Хорватии от 16 до 21 года, принял решение выступать за Боснию и Герцеговину. 22-летний футболист, чьи родители родом из Боснии, ранее не выходил на поле в составе первой сборной, и в ФИФА дали добро на смену национальной команды, — сообщает пресс-служба Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
«Мы получили официальное подтверждение от комитета по статусу игроков ФИФА о том, что Шимуновичу было разрешено выступать за сборную Боснии и Герцеговины», — говорится в заявлении.
Дебютировать в составе новой сборной защитник может уже 31 августа. В этот день Босния и Герцеговина в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 года сыграет с Кипром.
Турнирную таблицу отборочного турнира ЧМ-2018 можно посмотреть на «Чемпионате».